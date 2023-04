Casarin | «Lukaku sereno | Gravina cancella il razzismo dal calcio»

(Di lunedì 24 aprile 2023) Paolointervenuto su Radio Anch’io Sport ha espresso la propria opinione riguardo Empoli-Inter e in particolare la grazia ricevuta da Romeluda Gabriele. CONTRO IL– Paoloha espresso così la sua opinione riguardo la direzione di gara di Marinelli in Empoli-Inter, poi un parere anche sulla squalifica tolta all’attaccante belga: «Partita sempre corretta con soli due gialli a Parisi e Barella.ha segnato due gol: è sembrato. Forse per l’inaspettato ma responsabile provvedimento diche gli hato la squalifica proponendosi soprattutto dire ildal». Inter-News - Ultime notizie e ...

Inter - Milan, per Cesari giusto annullare il gol a. Inter - Milan,promuove Massa . Inter - Milan, i precedenti di Massa con le due squadre. Per Massa la gara di ieri, vinta per 1 - ...Inter - Milan, per Cesari giusto annullare il gol a. Inter - Milan,promuove Massa . Inter - Milan, i precedenti di Massa con le due squadre. Per Massa la gara di ieri, vinta per 1 - ...

Casarin: “Grazia a Lukaku Inaspettato, ma responsabile” Io Tifo Inter

Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Fabio Caressa dice la sua sull'annullamento della squalifica di Romelu Lukaku decisa dalla FIGC: "La stampa europea era stata durissima su ...alle colonne del Corriere della Sera, l'ex arbitro Paolo Casarin analizza la direzione arbitrale di Marinelli in Empoli-Inter ...