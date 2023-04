Casal Lumbroso – Incendio in abitazione | salvate tre persone

(Di lunedì 24 aprile 2023)in, tratti in salvo due bambini e un disabile – Alle ore 20.30 circa di ieri sera, a Roma, le squadre dei Vigili del fuoco 4A e 7A, con l’ausilio di un’autobotte e il TA/6, sono intervenute in via di Massimilla 188, zona, per unal piano terra di un’bifamiliare. Sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco due bambini di 9 e 14 anni e una persona disabile di circa cinquant’anni lievemente intossicata; tutti sono stati affidati al personale sanitario giunto sul posto. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate oltre due ore. 118 e Polizia sul posto per quanto di loro competenza. (Com/Red/ Dire)

...30 circa di ieri sera, le squadre VVF 4A e 7A, con l'ausilio di un'autobotte e il TA/6, sono intervenute in Via di Massimilla,188 zona, per un incendio al piano terra di un'abitazione ...Ora, l'attuale Amministrazione è riuscita a chiuderne uno, quello di Cerquetta, e sta avviando le pratiche per chiuderne altri due (Valle Porcina e) dove sono ospitati circa 200 nuclei ......30 circa di ieri sera, le squadre VVF 4A e 7A, con l'ausilio di un'autobotte e il TA/6, sono intervenute in Via di Massimilla,188 zona, per un incendio al piano terra di un'abitazione ...

Incendio Roma Casal Lumbroso ieri sera, nessun ferito e cause Tag24

Un incendio è scoppiato all’interno di un’abitazione in via di Massimilla, in zona Casal Lumbroso, a Roma. Il fatto è avvenuto intorno alle 20:30 di ieri, quando il rogo è divampato al piano terra di ...Alessandro Massimi incidente stradale: chi è la vittima del fatale sinistro verificatosi il 22 aprile sull'Ardeatina.