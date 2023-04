(Di lunedì 24 aprile 2023) Non ce l'ha fatta Francesca Donatini, 71 anni, seconda vittima dell'esplosione che il 15 aprile ha distrutto la suaa Montecarlo, in provincia di Lucca, nella quale aveva perso la vita il marito ...

Casa esplosa in Lucchesia, morta anche la donna ricoverata - Cronaca Agenzia ANSA

