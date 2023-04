Carta d’identità elettronica «convertita» in Spid | ecco come utilizzarla

(Di lunedì 24 aprile 2023) Da oggi in poi sarà possibile utilizzare laanche per i servizi online della Pubblica amministrazione. Scopriamo, insieme, quali sono i passi da seguire. I livelli di autenticazione Tutte le identità digitali pubbliche (, Cns) hanno tre livelli: Il livello 1 è costituito da nome utente e password. Il livello 2 prevede un secondo fattore di autenticazione, un codice temporaneo generato dallo smartphone. Il livello 3 aggiunge un ulteriore step di sicurezza. Le istruzioni da seguire Per andare incontro a un processo di semplificazione un decreto di fine 2022, operativo solo a marzo 2023, ha permesso alladi ricorrere, ...

Da oggi chi ha la CIE , laElettronica , può accedere in modo diverso e più comodo al sito Web dell' Agenzia delle Entrate . Per farlo, però, dovrà avere uno smartphone certificato , poi sarà tutto molto ...... permesso di soggiorno, passaporto, attestazione dirilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia del Paese di appartenenza,italiana. Basta presentare ...La novità è pensata per andare incontro a chi, pur avendo le credenziali per accedere all'area riservata - Spid,elettronica (Cie) onazionale dei servizi (Cns) - ha poca ...