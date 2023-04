"Siamo scomparsi dal gioco, è incredibile quello che questa squadra ha fatto in campo negli ultimi mesi. il Tottenham non è una squadra, sono 11 giocatori che vanno in campo. Vedo solo giocatori ..."Siamo scomparsi dal gioco, è incredibile quello che questa squadra ha fatto in campo negli ultimi mesi. il Tottenham non è una squadra, sono 11 giocatori che vanno in campo. Vedo solo giocatori ...

Carragher tuona: “Tottenham, una vergogna. Prendano un vero allenatore” ItaSportPress

Il commento dell'ex giocatore dopo la sconfitta per 6-1 contro il Newcastle da parte degli Spurs allenati da Stellini.