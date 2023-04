... ora per la futura cessazione della produzione di auto diesel e benzina con un colpo mortale alla nostra industria automobilistica, ora per l'deisintetici che già ha fatto ...... ora per la futura cessazione della produzione di auto diesel e benzina con un colpo mortale alla nostra industria automobilistica, ora per l'deisintetici che già ha fatto ...Scatterà dal primo agosto l'per i distributori di esporre i cartelli con i prezzi medi regionali di vendita della ...gennaio (poi convertito in legge a marzo) quando le quotazioni dei...

Carburanti, obbligo del prezzo medio: ecco il decreto contro i "furbetti" ilGiornale.it

Speculazioni sui carburanti sempre più difficili: ecco il decreto ministeriale con gli obblighi per i gestori delle pompe di benzina dal prossimo mese di agosto e quali saranno le sanzioni ...Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ...