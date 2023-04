(Di lunedì 24 aprile 2023) Il centronegli ultimi mesi ha commesso un errore, soprattutto in casa Fratelli d’Italia. Non tanto nell’attività di governo, anche se qualcuno lo potremmo trovare. L’errore sta nell’aver pensato di dare una seconda possibilità a Gianfranco. Negli ultimi mesi si è parlato tanto del ritorno sulla scena politica dell’ex leader di An: interviste, ospitate televisive qua e là, retroscena di unconsigliere di quella Meloni che ha visto crescere e che ha contribuito a formare politicamente. Insomma, d’un tratto, a distanza di oltre dieci anni da quel “che fai, mi cacci?!” dato in faccia a Berlusconi, sembrava tutto dimenticato. Sembrava dimenticato ildella casa di Montecarlo. Ilche da presidente della Camera faceva opposizione al governo grazie al quale era stato eletto. Il ...

Cara destra, archivia Fini. È peggio dell’Anpi Nicola Porro

