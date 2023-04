Capo Verde | desalinizzare l’acqua dell’Atlantico e utilizzarla in agricoltura con l’aiuto del fotovoltaico

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 24 aprile 2023) In diversi Paesi dell’Africa Occidentale avanzano i progetti e le realizzazioni relative alle energie rinnovabili. Lo scopo complessivo non è solo contribuire alla conservazione dell’ecosistema, ma soprattutto rendersi indipendenti a livello energetico e migliorare i risultati del settore agricolo. In altre parole, migliorare le condizioni di vita della popolazione. In particolare alsi sta dedicando con successo il Benin e oggi tocca a, arcipelago a 500 chilometri dalla coste del Senegal. Per sottrarre l’alle asperità del clima e per sfuggire agli effetti della desertificazione del Sahel, il governo dista lavorando a una serie di soluzioni. L’intenzione prioritaria è di potenziare e diversificare i metodi di irrigazione. Qualche giorno ...