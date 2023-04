Caos in Grecia | arbitro Massa colpito dai tifosi

È finita nel peggiore dei modi l'esperienza dell'arbitro Davide Massa in, chiamato a dirigere il derby tra Olympiacos e Aek Atene: subito dopo il fischio finale, nel sottopasso, il fischietto italiano è stato colpito nelle parti basse, come ha riportato lui stesso ...Scene di guerriglia in campo allo stadio Karaiskakis del Pireo dove ieri si è giocata la sfida tra Olympiacos - Aek Atene. I tifosi della squadra di ...Confusione in campo durante Olympiacos - AEK: Davide Massa, arbitro della partita, aggredito da un tifoso: la ricostruzione L'Olympiacos ha perso ieri il derby contro l'AEK, ma la partita è balzata ...

Il referto dell’arbitro italiano racconta i dettagli più raccapriccianti degli incidenti che hanno funestato la sfida dei playoff per lo ...Un'aggressione con un calcio sui genitali per l'arbitro italiano Davide Massa chiamato a dirigere il derby fra Olympiacos-AEK ...