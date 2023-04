Così a Tuttomercatoweb l'operatore di mercato Alessandro. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie... il club meneghino ha già individuato un preferitoLo scudetto perso contro i rivali del, ...- Calciomercato.itAi microfoni di TvPlay nelle scorse settimane è intervenuto anche Alessandro, ...... che sfruttano il ko delmentre Roma e Lazio restano attaccate al treno che porta in ... Lo stesso, agente di Motta, ha confermato - come già fatto di recente - che l'interesse per l'...

Canovi: “Milan e Inter stanno soffrendo in Serie A, non c’è una favorita” Pianeta Milan

A Tuttomercatoweb, l’operatore di mercato Alessandro Canovi ha parlato così del derby di Champions League tra Milan e Inter: "Non c’è una favorita. Sarà ...“La partita tra Roma e Atalanta assume un grande valore. Entrambe le squadre si giocano un posto in Champions”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato ...