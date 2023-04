Canoa slalom | in European Cup la seconda delle quattro gare di selezione per la composizione della Nazionale

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) In occasione dell’Cup di Tacen, in Slovenia, si è svolta ladiper ladiche disputerà le prime tre prove di Coppa del Mondo ed i Giochi Europei di Cracovia. Nel C1 femminile Marta Bertoncelli svetta con il tempo di 94.65 (percorso netto), relegando a 6.29 la slovena Alja Kozorog,in 100.94. Terza Elena Micozzi in 101.06, poi Elena Borghi, quinta in 115.57, e Carolina Massarenti, sesta in 119.73. Nel K1 maschile lo sloveno Peter Kauzer trionfa in 75.66, ma a 1.07 c’è Giovanni De Gennaro, secondo in 76.73 (percorso netto). Terzo lo sloveno Jan Locnikar, davanti a Xabier Ferrazzi, quarto in ...