Cannes 2023 | tra i nuovi film in programma anche il documentario Bread and Roses e il film Black Flies

(Di lunedì 24 aprile 2023) L'organizzazione diha annunciato iarrivi nel, che comprendonol'attesoand, prodotto da Jennifer Lawrence, e. Ildisi è arricchito conche verranno presentati in concorso e nelle altre sezioni e tra i titoli proposti ci saranno, che verrà distribuito in Italia da Vertice 360 come il titolo già annunciato in competizione Firebrand, e iland ...

Il programma disi è arricchito con nuovi film film che verranno presentati in concorso e nelle altre sezioni e tra i titoli proposti ci saranno anche Black Flies , che verrà distribuito in Italia da ...ROMA, 24 APR Sono stati annunciati nuovi titoli che completano la selezione ufficiale del festival di(1627 maggio). In concorso per la Palma d'oro il delegato generale Thierry Fremaux ha aggiunto due film francesi: Black Flies di JeanStéphane Sauvaire, un thriller con Sean Penn, Tye ...Erdidos En La Noche di Amat Escalante, L'amour Et Les Forêts di Valérie Donzelli ed Eureka di Lisandro Alonso sono stati inseriti nella sezionePremière, L'abbé Pierre - Une Vie De Combats di ...

Cannes 2023: date, film, giuria, personaggi sul red carpet. Guida al festival GQ Italia

L'organizzazione di Cannes 2023 ha annunciato i nuovi arrivi nel programma, che comprendono anche l'atteso documentario Bread and Roses, prodotto da Jennifer Lawrence, e Black Flies.Dopo l’annuncio dei lungometraggi selezionati per il 76° Festival di Cannes lo scorso13 aprile, l’elenco dei film che completano la Selezione Ufficiale si infittisce di nuovi titoli e star in ogni sez ...