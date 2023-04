Campodimele Elezioni amministrative | Tommaso Grossi | 34enne pronto per guidare il paese della longevità

(Di lunedì 24 aprile 2023)– Se non è un record, poco ci manca. Se nella vicina Lenola il 13 e 14 maggio l’attuale e sindaco uscente Fernando Magnafico, essendo l’unico candidato in lizza, ha sul piatto d’argento l’occasione per succedere a se stesso (ma sarà necessaria l’affluenza alle urne del 40% degli aventi diritto), nel comune più piccolo L'articolo Temporeale Quotidiano.

Arroccato sui Monti Ausoni, in provincia di Latina, e noto per essere il paese dei centenari,sembra essere diventato il centro più ambito dagli aspiranti sindaci. Alledel 14 e 15 maggio prossimo, sono ben otto i candidati alla guida del Comune pontino, che conta appena ...Sono questi i passaggi chiave delleComunali nel Sud Lazio fissate per il 14 - 15 maggio. ... Si vota anche a Terracina, Bassiano,, Lenola, Roccagorga e Sonnino.... con più di 15mila abitanti, e poi Bassiano ,, Lenola , Roccagorga e Sonnino . ... Argomenticomunali latina frosinone viterbo rieti roma Video del giorno Ufo, il video ripreso da ...

Elezioni 2023 a Campodimele: 8 candidati sindaco in un paese con meno di 600 abitanti LatinaToday

Una situazione inspiegabile nel piccolo comune dove sono 75 in corsa per la carica di consigliere comunale. Degli 8 aspiranti primo cittadino solo due sono locali ...Arroccato sui Monti Ausoni, in provincia di Latina, e noto per essere il paese dei centenari, Campodimele sembra essere diventato il centro più ambito dagli aspiranti sindaci. Alle elezioni del 14 e 1 ...