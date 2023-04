Undi Disneyland alto 15 metri ha preso fuoco dopo durante uno spettacolo ad Anaheim, nel parco Disneyland della, provocando la fuga dei presenti, ma per fortuna senza causare vittime o ...... ha preso fuoco durante uno spettacolo dal vivo al parco divertimenti Disneyland di Anaheim, in. Area è stata subito evacuata, ma nessun ferito è stato segnalato. 'La testa delha ...Paura a . Unalto 13 metri ha preso fuoco nel parco divertimenti di Anaheim, in. Panico fra i visitatori, costretti a evacuare l'area mentre assistevano a uno spettacolo. Le cause dell'incendio, ...

California, il drago di Disneyland prende fuoco durante uno show: la fuga degli spettatori Repubblica TV

