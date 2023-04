Calendario Serie A calcio | orari partite 28-30 aprile | programma | tv | streaming DAZN e Sky Si gioca da venerdì a domenica

(Di lunedì 24 aprile 2023) Messo in archivio l’ultimo turno, è già tempo di pensare alla prossima giornata, ovvero la 32a dellaA 2022-2023. Siamo sempre più nel rush finale della stagione e ogni obiettivo è in bilico, con i punti che diventano doppiamente pesanti in questo frangente. La giornata inizierà giàsera con gli anticipi Lecce-Udinese alle ore 18.30 e Spezia-Monza alle ore 20.45. Nella giornata di sabato vedremo in campo altri tre incontri. Si inizierà con il derby campano Napoli-Salernitana alle ore 15.00, quindi alle ore 18.00 un importantissimo Roma-Milan, mentre alle ore 20.45 ci sarà la sfida tra Torino e Atalanta. Nella giornata divedremo altri cinque incontri. Si partirà con il lunch match delle ore 12.30 ovvero un importantissimo Inter-Lazio, quindi alle ore 15.00 saranno in scena due match, Sassuolo-Empoli e ...

O al contrario potrebbe essere da stimolo per dare l'assalto decisivo allaA. Finale ... Ile la flessione Il Frosinone non avrà un cammino facile. Lunedì la Reggina in lotta per i ...Le mosse Juve di Allegri e ilOvviamente, le scelte di Allegri tengono conto delsuper - intasato: quarti con lo Sporting, Napoli in campionato, Inter in Coppa Italia e vai così ...Ildella Juventus traA, Coppa Italia ed Europa League. La Vecchia Signora si porta dietro gli acciacchi di una stagione non esaltante e gli strascichi di un corso giudiziario e ...

Partita decisiva per la corsa alla prossima Champions League quella che si avrà stasera, alle ore 20.45, al “Gewiss Stadium” di Bergamo.Partiranno già domenica 30 aprile i playoff di Serie C che determineranno l’ultima promozione in Serie B dopo quelle di Feralpisalò (Girone A), Reggiana (Girone B) e Catanzaro (Girone C) che hanno vin ...