Calenda torna sul divorzio con Renzi | «Non è un mostro» E su Schlein | «Il Pd sta diventando un partito di estrema sinistra»

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 aprile 2023) «Non penso chesia un, penso però che ci siano stati 20 giorni di attacchi continui a cui io non ho risposto se non su questioni politiche. Alla fine la situazione è degenerata». Il leader di Azione, Carloa parlare della lite interna al Terzo Polo che ha fatto naufragare il progetto di ununico. Ai microfoni di SkyTg24,ha spiegato: «Questolo stiamo pagando nei sondaggi ma soprattutto personalmente. Ho fatto questo notte e giorno da quando ci sono state le elezioni, ma non sono in grado di obbligare la controparte a fare qualcosa che non vuole». Il leader di Azione ha precisato che per ora i gruppi parlamentari delle due forze del Terzo Polo rimarranno uniti, «perché paradossalmente sul merito delle questioni si ...