Calenda | “Renzi? La situazione è degenerata Lui non è un mostro | ma ci sono stati 20 giorni di attacchi continui”

(Di lunedì 24 aprile 2023) “Io nonin grado di obbligare la mia controparte a fare una cosa che non vuole. Non penso che Matteosia un, non l’ho mai pensato, se no non avrei fatto un’operazione con lui. Penso però che ci20di, a cui io non ho risposto se non per questioni politiche, dicendo ‘decidete se volete fare il partito unico o no e spiegatelo agli elettori’. Alla fine quello che è successo è che laè ovviamente”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, ospite a Start su Sky Tg24. Video SkyTg24 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Carloabbassa i toni. Dopo giornate di veleno, tra post e accuse, il leader di Azione torna a parlare del divorzio dall'alleato Matteoche "non è un mostro, mai pensato o non avrei fatto un'...Abbonati per leggere anche Leggi anchearchivia il partito unico con: "È morto definitivamente, oggi nessuna riunione". Iv: "Scelta unilaterale, un autogol clamoroso" Schlein a ...Matteo- Italia Viva - 2.584.448 euro. Giulio Tremonti - FdI - 1.588.099 euro. Guido Crosetto ... Carlo- Azione - 65.291 euro. Antonio Tajani - Forza Italia - 54.920 euro. Eugenia Maria ...

Calenda, segnali di disgelo: «Renzi non è un mostro, ho usato toni sbagliati» Corriere della Sera

“Io non sono in grado di obbligare la mia controparte a fare una cosa che non vuole. Non penso che Matteo Renzi sia un mostro, non l’ho mai pensato, se no non avrei fatto un’operazione con lui. Penso ...Il leader di Azione riconosce il suo "unico" errore: "Io ho risposto una volta e l'ho fatto con un post sbagliato, perché i toni erano troppo forti" e "ho fatto male" ...