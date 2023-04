Calenda “Con Schlein distanza siderale”

(Di lunedì 24 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Lache abbiamo connel merito. Sul salario minimo non ho visto una proposta della”. Lo dice il leader di Azione, Carlo, ospite di “Start” su SkyTg24. La nuova segretaria del Partito democratico, secondo, “sta portando il suo partito in una posizione estrema a sinistra. Meloni è rimasta in una posizione estrema a destra. C'è un'area centrale di elettori a cui bisogna parlare, ed è un lavoro molto lungo”, conclude.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

Come facciamo ad andare avantigli attacchi, le veline ai giornali e non lo vogliono fare - chiede- Quindi è stata una decisione presa in modo collettivo". Ora il tema è "come ...Il leader di Azione Carloa Mazara. Il 27 Aprile, nel complesso storico del San Carlo Borromeo in via San Giovanni, a Mazara del Vallo, si terrà un incontro pubblicoil leader politico del partito di Azione. Per la ...Abbonati per leggere anche Leggi anchearchivia il partito unicoRenzi: "È morto definitivamente, oggi nessuna riunione". Iv: "Scelta unilaterale, un autogol clamoroso" Schlein a ...

Calenda torna sul divorzio con Renzi: «Non è un mostro». E su Schlein: «Il Pd sta diventando un partito di estrema ... Open

ROMA (ITALPRESS) – “La distanza che abbiamo con Schlein è siderale nel merito. Sul salario minimo non ho visto una proposta della ...“Io non sono in grado di obbligare la mia controparte a fare una cosa che non vuole. Non penso che Matteo Renzi sia un mostro, non l’ho mai pensato, se no non avrei fatto un’operazione con lui. Penso ...