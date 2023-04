(Di lunedì 24 aprile 2023): i bianconeri sulle tracce di Noussair, che potrebbe lasciare ilMonaco dopo appena un anno Dopo appena un anno alMonaco, Noussairpotrebbe lasciare i tedeschi e tra le squadre interessate al terzino ex Ajax, secondo quanto riportato da Abendzeitung, c’è anche la. Il giocatore ha dimostrato recentemente in una intervista il suo malcontento per lo scarso impiego da quando è arrivato in estate. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

Nelle ultime ore, il marocchino è il giocatore che il Barca vuole di più. Il terzino del Bayern ha espresso pubblicamente il suo sconforto per via dello scarso impiego nel club bavarese. Il terzino del Bayern Monaco Noussair Mazraoui, arrivato la scorsa estate in Baviera a parametro zero dall'Ajax, potrebbe già salutare la squadra tedesca nella prossima sessione di mercato, visto il poco spazio che sta trovando. Mazraoui ha più volte detto di provare fastidio per il poco utilizzo, mentre la critica tedesca si è scagliata prima contro Neuer e il suo infortunio in montagna e poi contro Upamecano, disastroso.

Calciomercato, Mazraoui verso l'addio al Bayern e la Juve ci pensa Calcio News 24

Il Barcellona continua con il compito in sospeso di firmare un terzino destro. Le perdite di Sergiño Dest e Héctor Bellerín hanno lasciato un grande vuoto in questa posizione la scorsa stagione. Il giocatore è scontento, la Juventus sfrutta l'occasione. Super colpo della Vecchia Signora in vista del prossimo calciomercato.