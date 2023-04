Calciomercato – Dalla Spagna | “Milan e Juventus su Laporte”

Archiviato il ko contro il Napoli per la Juventus è arrivato già il momento di iniziare a guardare ai prossimi impegni. La squadra di Massimiliano Allegri e reducebeffarda sconfitta casalinga patita contro la capolista della serie A. La sconfitta di misura è arrivata in pieno recupero per opera di Raspadori.Atalanta - Roma (LaPresse) -.itReduciqualificazione alle semifinali di Europa League ai tempi supplementari a spese del Feyenoord, i giallorossi di José Mourinho vanno a caccia ......con la moviola di.com: Atalanta - Roma ore 20.45 Direttore di gara: Irrati Assistenti: Bindoni - Galetto IV° Uomo: Volpi VAR: Abisso AVAR: Aureliano 31' - Altro rigore chiesto...

Calciomercato Milan, possibile colpo dalla Premier League Le ultime OA Sport

Il PSG è pronto a investire forte sul mercato; col beneplacito di Verratti, i parigini potrebbero provare l'assalto a due interisti ...Il Milan avrebbe bussato alle porte dell'Udinese per Samardzic: la nuova valutazione in chiave calciomercato di Marino spaventa i tifosi ...