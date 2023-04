Calciomercato | Bellingham destinato a lasciare Dortmund | vuole il Liverpool

... aveva fatto capire che intendeva tirarsi fuori dalla corsa, ma secondo il trabloid britannico potrebbe essere soltanto una strategia, anche perchèvorrebbe proprio il Liverpool. In tutto ...Commenta per primo Juderimane l'obiettivo numero uno del mercato del Real Madrid per la prossima estate. Mundo Deportivo sostiene che anche Manchester City e Liverpool siano molto interessate al gioiellino ...Commenta per primo Rayan Gravenberch è diventato uno degli obiettivi principali dopo che i 120 milioni per Judesono stati rifiutati dal Liverpool . I Reds , però, sono sempre attivi sul mercato per cercare altre alternative. Secondo TeamTalk , il nuovo profilo che ha destato l'interesse degli ...

Calciomercato, Bellingham destinato a lasciare Dortmund: vuole il ... SPORTFACE.IT

Sul centrocampista inglese anche Real e ManCity che resterebbero in vantaggio sulle altre pretendenti LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - ...Calciomercato Inter, il futuro del centrocampista dell’Inter dipenderà dalla qualificazione in Champions League. Nicolò Barella, che ha avuto una stagione straordinaria con la maglia nerazzurra, è nel ...