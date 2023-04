Calcio | Serie A | l' Atalanta batte 3-1 la Roma e si porta a 4 punti dalla zona Champions

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) Bergamo, 24 apr. - (Adnkronos) -alimenta le speranze di qualificazione alla prossimaLeague grazie al successo casalingo per 3-1 sulla. Al Gewiss stadium primo tempo praticamente bloccato ma gli uomini di Gasperini passano con una conclusione al volo di Pasalic al 39'. Nella ripresa, l'raddoppia con Toloi al 29', i giallorossi provano a riaprirla con Pellegrini al 38' ma Koopmeiners fa 3-1 dopo un minuto. Nel finale piove sul bagnato per gli ospiti a causa degli infortuni di Llorente e Dybala. Problema muscolare per lo spagnolo che abbandona il campo, l'argentino conclude la gara con una caviglia in disordine. In classifica gli orobici salgono a quota 52 in settima posizione, mentre i giallorossi sono quarti insieme al Milan con 56. In avvio di match la sfida ...