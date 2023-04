(Di lunedì 24 aprile 2023) Bergamo, 24 apr. - (Adnkronos) - L'sconfigge per 3-1 lanel posticipo della 31/a giornata diA, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere il match in favore dei nerazzurri i gol di Pasalic al 39', Toloi al 74' e Koopmeiners all'84'; per gli ospiti inutile la rete di Pellegrini all'83' per il momentaneo 1-2. In classifica gli orobici salgono a quota 52 in settima posizione, mentre i giallorossi sono quarti insieme al Milan con 56 punti.

BERGAMO - José Mourinho torna da Bergamo con una pesantissima sconfitta e due infortunati , che saranno valutati nei prossimi giorni. Se, sul campo, le reti di Pasalic, Toloi e Koopmeiners hanno ...Atalanta - Roma: diretta tv e streaming Atalanta - Roma , gara valida per la 31ª giornata del campionato diA e in programma alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà visibile in ...Josè Mourinho analizza la gara contro l'Atalanta di Gasperini, commentando la sconfitta per 3 - 1 e i numerosi infortuni che hanno caratterizzato il termine del match ...

**Calcio: Serie A, Atalanta- Roma 3-1 Il Tirreno

Bergamo 14 aprile 2023 - Davanti a un Gewiss Stadium tutto esaurito per l'occasione, l'Atalanta vince uno scontro chiave per la lotta alla Champions League e si rimette in corsa per il quarto posto. A ...L’arbitro Colombo tocca la palla e da lì parte l’azione che porta al rigore decisivo: secondo regolamento avrebbe dovuto interrompere l’azione ...