Calcio | Serie A | Atalanta-Roma 1-0 alla fine del primo tempo

(Di lunedì 24 aprile 2023) Bergamo, 24 apr. - (Adnkronos) - L'è in vantaggio per 1-0 sulladeldel posticipo della 31/a giornata, in corso di svolgimento al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere sin qui il match il gol di Pasalic al 39'.

... è il posticipo che chiude la 31esima giornata diA. Di seguito l'analisi degli episodi ... senza farlo apposta ma rischiando di provocaredi rigore. Irrati lascia correre.Il match della 32/a giornata diA tra Napoli e Salernitana resta programmata, come da calendario, per sabato 29 aprile alle ore 15 e non sarà spostata di un giorno, a domenica alle 12.30, per giocare in contemporanea con Inter ...Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma - Atalanta, posticipo della 31/a giornata diA, in programma alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Mourinho cambia tanto: in campo Bove con Cristante, in attacco c'è Solbakken, a destra Celik e a sinistra Spinazzola. Gasperini sceglie ...

Serie A, nasce la radio-tv. La Lega ha trovato accordo con Rds ItaSportPress

La Lega Serie A ha trovato l'accordo per la prossima stagione con Radio Dimensione Suono che avrà in esclusiva i diritti radiofonici del campionato italiano ...La sfida del Gewiss Stadium chiude la 31^ giornata del campionato di Serie A. L'Atalanta insegue un piazzamento in Europa mentre i giallorossi devono consolidare il quarto posto. Mou cambia tanto. In ...