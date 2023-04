Calcio | Roma | contro l' Atalanta Mourinho festeggia le cento panchine in giallorosso

(Di lunedì 24 aprile 2023) Bergamo, 24 apr. - (Adnkronos) - Una serata speciale per l'allenatore della, José, stasera al Gewiss Stadium di Bergamo. Il tecnico portoghesel'ha infatti raggiunto le 100con la squadra giallorossa. I complimenti del club per lo 'special one' arrivano sui social dove la pagina ufficiale scrive: "sarà la partita numero 100 sotto la guida di José. Daje Mister, forza!"

Stephan El Shaarawy è riuscito a ritagliarsi il ruolo di giocatore decisivo, nonostante non sia uno dei titolari delladi Mourinho. Sulla fascia sinistra ha davanti Spinazzola e ...... in una stagione che sta dimostrando undi altissimo livello, capace di competere anche in Europa. Mentre il Napoli domina incontrastato, Inter, Milan, Lazio edevono spartirsi tre posti ......detto ai tifosi delladi stare zitti. Però, secondo me, in quella partita li non ce l'aveva con me. Ce l'aveva con il mister che non lo aveva fatto giocare. Era nervoso. Prima di darmi il...

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Se in Europa League è possibile una finale Juventus-Roma E' una bella domanda, e anche una bella realtà: sia la Roma che la Juve nelle ...Era nell'aria da qualche settimana, ora è ufficiale: Danilo Cataldi ha rinnovato il suo contatto con la Lazio fino al 2027. Lo rende noto il club con un comunicato. (ANSA) ...