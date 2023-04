Calcio | Lazio | Cataldi rinnova fino al 2027

Infatti, pur battendo la Salernitana sabato, occorrerebbe attendere la sfida della, a Milano con l'Inter, domenica a pranzo, per conoscere il verdetto. La corsa all'acquisto del ticket si sta ...NAPOLI - Il Napoli è a un passo dallo scudetto : il gol di Raspadori contro la Juventus all'Allianz Stadium fa volare gli azzurri a +17 sullaseconda, quando mancano 7 partite al termine del campionato. Osimhen e compagni potrebbero laurearsi campioni d'Italia già nel prossimo weekend e sale l'attesa in città dove, aspettando l'...Il Napoli potrebbe vincere lo Scudetto senza giocare dato che l'aritmetica potrebbe arrivare domenica dopo Inter -. Per questo motivo Gaetano Simeone , presidente della commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile ha inviato una lettera alle istituzioni , tra queste il Prefetto di Napoli, Claudio ...

La S.S. Lazio comunica che il calciatore Danilo Cataldi ha rinnovato il contratto con il club fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista, che al momento vanta 207 partite e 9 gol in maglia biancocelest ...Migliaia di persone hanno preso letteralmente d'assalto la biglietteria elettronica e il botteghino della Dacia Arena per entrare in possesso di un biglietto per Udinese-Napoli, in programma martedì 2 ...