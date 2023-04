Calcio | la prima rovesciata della storia risale a Leonidas | 1932

(Di lunedì 24 aprile 2023) È il 24 Aprileda Silva – giovane talento brasiliano – realizza un gol spettacolare, quello che sarà poi lanelladel. Un gesto tecnico che ha caratterizzato, e che ancora caratterizza, questo sport. Sono passati 91 anni da quella che può essere definita larete realizzata in, messa a segno da un ragazzo brasiliano – tanto per cambiare – di appena 19 anni, in forza al São Cristóvão, società calcistica con sede a Rio de Janeiro. Negli anni successivi, il talento puro di questo ragazzo non passerà inosservato, tanto che l’attaccante classe 1913 vincerà non poco, segnando moltissimi gol, molti dei quali straordinari.nel ...

Nel primo tempo è stata una gara in controllo assoluto, in cui avremmo dovuto fare meglio per chiuderla, pur prendendoci qualche rischio di subire gol. Anche nella ripresa la squadra ha ...Questione di minuti.i novanta di sabato al Maradona, poi quelli di domenica all'ora di pranzo a San Siro. Se il Napoli batterà la Salernitana e meno di 24 dopo l'Inter non cadrà in casa con la Lazio, sarà ...In avvio di ripresa proprio il georgiano Kvaratskhelia ha chiamato per lavolta alla parata ...ha scheggiato il palo con una conclusione in area deviata e sugli sviluppi del successivod'...

Juve, Agnelli lontano dal calcio: prima le nozze, poi l'estero La Gazzetta dello Sport

Dopo la sua assenza nell’ultima edizione, la Tricolor si presenterà ai Mondiali per la terza volta nella sua storia.L'Hellas trova tre punti fondamentali in chiave salvezza, match aperto sul finire della prima frazione su rigore tra le proteste di Skorupski e Thiago Motta ...