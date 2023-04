Calcio | Insigne | ' sono scaramantico ma ora posso dirlo | manca poco al grande sogno'

(Di lunedì 24 aprile 2023) Roma, 24 apr. - (Adnkronos) - “Je stò vicino a te. Alcuni amori li senti sempre molto vicini, è stato molto difficile non esprimermi in questo periodo; ma da tifoso napoletano. Ma questa voltaal. Avanti così!”. Così sui social l'ex capitano del Napoli Lorenzo, all'indomani del successo sulla Juventus che ha avvicinato gli azzurri allo Scudetto.

... è stato molto difficile non esprimermi in questo periodo" La Spezia 22/05/2022 - campionato diserie A / Spezia - Napoli / foto Image Sport nella foto: LorenzoDi Lorenzosi ...Palermo's Alessandro Diamanti (L) and Napoli's Lorenzoin action during the Italian Serie A ... Io che ho sempre seguito i valori veri del. Non sono stato stato un giocatore da 100 trofei ...... poi al 15' il direttore di gara assegna undi rigore ai ciociari per un presunto fallo su ... Al 35'sblocca il risultato ma il suo controllo con la mano rende tutto vano. Il Frosinone ...

Insigne, che magia! Super gol all'esordio con Toronto ilmattino.it

Insigne avrà anche lasciato il Napoli ma rimarrà per sempre tifoso e riferimento per l'ambiente. Anche dopo la vittoria contro la Juventus, che avvicina gli azzurri al terzo scudetto (leggi QUI quando ...Il fuoriclasse elvetico in forza ai Chicago Fire non ha ancora ingranato pienamente in MLS, e la critiche non tardano ad arrivare.