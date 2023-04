Calcio in tv oggi lunedì 24 aprile | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023)disoprattutto internazionale quello di, 24. Si inizia con un grande classico della Primera Division argentina e delmondiale nella sua interezza, River Plate-Independiente, con la squadra di Martín Demichelis che sta mettendo in mostra giovani molto interessanti, tutti da seguire. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Alle 11.00 poi dall’Australia c’è Brisbane-Sydney, per poi fare un salto alle 20.45 quando scenderanno in campo l’Atalanta di Gasperini e la Roma di Mourinho. Sarà una fondamentale sfida per qualificarsi alla prossima Champions League. Infine alle ore 21.15 inizia un’altra partita storica delportoghese, quella tra Guimarães e Sporting, da pochi ...