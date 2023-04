Calcio | Coppa Italia | Doveri arbitra Inter-Juve e Marinelli Fiorentina-Cremonese

Francesco ha fatto la storia delitaliano. Se l'avessi fatto io sarei in prigione magari'. TRIPLETE - 'Abbiamo vinto il campionato, laItalia, la Champions League, ti dico la verità, non ......in finale diItalia ce l'aveva con il mister che non lo aveva fatto giocare dall'inizio, e per questo era nervoso. Alla fine della partita gli ho anche scritto: 'Perché mi hai dato il'. ...2022 - 2023 Promozione Lazio Girone B Squadra Grifone Gialloverde La ventottesima giornata ...protagonista della vittoria per sei a due dell'Ottavia contro il Tolfa reduce dalle fatiche di. ...

Il presidente dell’Aia Carlo Pacifici a Radio Anch’io lo Sport: «Il giallo a Romelu Lukaku Chi zittisce il pubblico verrà sempre ammonito». E Walter Zenga gli risponde sui social ...Inter e Juventus si affrontano per il ritorno della semifinale di Coppa Italia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in TV ...