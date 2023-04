Busta paga | chi troverà 200€ in più a partire da maggio

... i dipendenti " pur avendo un numero superiore di giorni di riposo " avranno sostanzialmente la stessa retribuzione nelladi aprile. Chi invece lavora il 25 aprile avrà la giornata è ...Chi ha un reddito di 20 mila euro vedrebbe un nuovo risparmio di circa 11 euro al mese, mentre l'aumento insarebbe di quasi 14 euro per chi ha un reddito di 25 mila euro. Si superano di ...leggi anche 25 aprile in, quando spetta un bonus sullo stipendio Centri commerciali aperti il 25 aprile 2023: ecco dove Nel giorno della Festa della Liberazione (25 aprile) i centri ...

25 aprile in busta paga: come cambia la retribuzione in base a festività nazionali e CCNL, tutte le regole per chi lavora, recupera o gode della giornata.Il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2023 ha annunciato un nuovo taglio delle tasse in busta paga, che partirà dal mese di maggio 2023. Si tratta di una ...