Buenos Aires | Darderi agli ottavi di finale

(Di lunedì 24 aprile 2023) Lucianosi è qualificato per glididel challenger argentino di(40.000 $ di montepremi su terra battuta), superato il francese Maxime Janiev (327) per 63 64....

Luciano Darderi si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger argentino di(40.000 $ di montepremi su terra battuta), superato il francese Maxime Janiev (327) per 63 64. Agli ottavi Darderi è atteso dal vincente della sfida tra l'argentino Juan Batista Otegui (...Un incendio che si sviluppato nel Dipartimento di San Jos , in Uruguay, ha prodotto una grande quantit di fumo che ha attraversato l'estuario del Rio de la Plata e ha investito da ieri, riducendone la visibilit e creando problemi di respirazione. La situazione stata confermata via Twitter da Pedro Lohigorry, coordinatore del Servizio meteorologico nazionale argentino (...Il suo primo volo da comandante sulla tratta Roma - Fiumicino/e porterà in volo verso tutte le destinazioni intercontinentali di ITA Airways i passeggeri operando con l'aereo A - 350 e l'...

Juve-Napoli 0-1, si esulta anche a Buenos Aires! Festa matta in Argentina | VIDEO CalcioNapoli24

Luciano Darderi si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger argentino di Buenos Aires (40.000 $ di montepremi su terra ...Un incendio si è sviluppato in una «zona impenetrabile» del dipartimento di San José, in Uruguay, e ha prodotto una grande quantità di fumo che ha attraversato l’estuario del Rio de la Plata ed ha inv ...