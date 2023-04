Bruttissimo il gesto di Gatti | pessimo esempio per i bambini

(Di lunedì 24 aprile 2023) Cesare – Caro Guido vittoria importante e meritata del Napoli a Torino con la Juve. Qualcuno potrebbe dire che non è stato il Napoli brillantissimo e devastante dei momenti migliori ma la squadra ha reagito alla eliminazione di Champions con il Milan, si è compattata, ha sofferto e ha vinto meritatamente mettendo pressoché il sigillo sulla vittoria dello scudetto. Guido – Ma poi il piacere di vincere a Torino con la Juve mettendo la parola fine al campionato ha un sapore particolare. La Juve come al solito è stata molto aggressiva ma il Napoli ha saputo reagire colpo su colpo e prevalere nella seconda parte della ripresa dimostrando di avere ancora benzina nel serbatoio e legittimando la vittoria. Cesare – La sceneggiatura sembrava scritta da Hitchcock Siamo passati dalla delusione del gol juventino, giustamente annullato per fallo su Lobotka, al gran gol di Raspadori: roba forte ...

Guido - Voglio sottolineare una cosa su Allegri:ildi andare via lasciando la panchina protestando per presunti torti arbitrali (ma come si fa dopo la mancata espulsione di Gatti ...Dopo Napoli - Milan, però, è stato proprio il terzino francese ad andare sopra le righe con unsui social, direttamente dagli spogliatoi del Maradona. Insieme a Leao, che mimava il ...Un vocalist e un deejay che erano lì vicino hanno giustamente avuto da ridire contro questo brutto. Oriana in discoteca (VIDEO) Condividi su:

Cristiano Ronaldo fa un gesto osceno verso i tifosi avversari ... Fanpage.it

Dalla Germania arriva una terribile notizia che fa tremare tutto l’ambiente rossonero: il Bayern Monaco piomba sul gioiello del ‘Diavolo’ I campioni in carica della Bundesliga, a quanto pare, sono for ...In gara-3 del primo turno dei playoff Nba, i Los Angeles Lakers superano per 111-101 i Memphis Grizzlies.Dopo pochi secondi del second tempo di gara, brutto gesto di Dillon Brooks, che colpisce delibe ...