Bruce Willis e gli incidenti sul set a causa della malattia | “Per il suo staff era diventato solo una marionetta Gli dettavano le battute da un auricolare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) Due anni fa, durante le riprese del film White Elephant, lache ha colpitoera peggiorata in modo così repentino da essere evidente a tutta la troupe che l’attore avesse qualcosa che non andava. La demenza frontotemporale stava iniziando a mostrare i primi sintomi, tanto che per la star di Hollywood iniziava a diventare impossibile ricordare le. Tuttavia, pur di concludere le riprese, lodecise di dargli un, da cui un assistente leggeva le suesul copione. L’assurditàsituazione non sfuggì certo ai membri dello, ma quando qualcuno si recava sul set a chiedere perché l’attore portasse sempre gli auricolari, il suo team gli rispondeva cheaveva ...