Botulino vegetale | l’attivo effetto botox che piace a Kate Middleton e Michelle Obama

Leggi su amica

(Di lunedì 24 aprile 2023), Madonna ecustodiscono lo stesso segreto: si chiama Acmella Oleracea ed è una pianta originaria del Sud America e dell’Africa tropicale dalle proprietà straordinarie. Altrimenti nota come, questa pianta antichissima ha unlifting quasi immediato sulla pelle. Lo stesso chefuture regine, popstar ed ex first ladies. Il merito è dello spintolato, un attivo noto per stimolare la contrazione dei fibroblasti di collagene, facendo apparire la pelle più compatta e tonica e attenuando le rughe d’espressione. Unsimile a quello del, che rende questa pianta sudamericana un’ottima alternativa al. Non solo, però. L’Acmella ...