Bosa | morta a 22 anni | è caduta dal terrazzo di casa del fidanzato

, 22 anni di , èdopo 12 ore di agonia all'ospedale San Francesco di Nuoro e un tentativo ... in unavestita a festa per la rassegna 'Beer fest' che ogni anno riempie le stradine del ...Una ragazza romana di 22 anni, precipitata questa notte da un balcone a(Oristano), ènel pomeriggio all'ospedale San Francesco di Nuoro. La procura di Oristano ha aperto un'inchiesta per fare luce sull'episodio avvenuto verso l'una e trenta nel centro di, ...... la 22enne romanaall'ospedale di Nuoro a causa delle gravi ferite riportate in seguito a una caduta dal terzo piano di un edificio a. Un volo di una decina di metri che ha causato alla ...

Giada Calanchini, morta la ragazza romana caduta da una terrazza a Bosa. Era in casa con l'ex: è giallo ilmessaggero.it

Drammatica caduta questa notte per una ragazza romana appena 22enne precipitata da una terrazza di Bosa, vicino a Oristano. Originaria di Roma, si trovava nell’appartamento dell’ex fidanzato quando pe ...È precipitata dal terrazzo al terzo piano di un edificio in via Ginnasio, nel centro storico di Bosa, dopo una serata trascorsa in compagnia di amici e dell’ex fidanzato, il padrone di casa. Giada Cal ...