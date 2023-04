Borussia Dortmund | rinnovo Reus | giorni decisivi

... Barcellona (3 - 0) e Real Madrid (4 - 0) prima della vittoria ai rigori di venerdì contro lo Sporting CP, mentre l'Hajduk ha battuto il Manchester City e vinto in casa delai ...Addio Champions, addio Coppa di Germania e addio persino al primato in Bundesliga, ora nelle mani del. Dice il saggio 'Fin che la barca va...'. - -Con la vittoria per 4 - 0 contro l'Eintracht Francoforte ilritorna in vetta alla Bundesliga Iltorna in vetta alla Bundesliga, capitalizzando al meglio il ko del Bayern Monaco. I gialloneri superano l'Eintracht Francoforte ...

Bayern Monaco crisi in Bundesliga. Borussia Dortmund primo, la rabbia del club Corriere della Sera

Il gioiello del Dortmund Jude Bellingham ha realizzato un gol meraviglioso contro l'Eintracht: ecco il video della prodezza.Il 29° turno di Bundesliga ha fatto registrare il sorpasso del Borussia Dortmund sul Bayern Monaco, il Friburgo sale al quarto posto ...