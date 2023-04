Borsa Milano oggi | Piazza Affari recupera le perdite dovute allo stacco dividendi

(Di lunedì 24 aprile 2023) I principali indici del Vecchio Continente chiudono la giornata di contrattazioni in sostanziale parità: il dato peggiore sul fronte europeo è proprio quello italiano conche registra una perdita dello 0,74% a 27.537 punti. Il Ftse Mib ha chiuso in calo, ma hato la perdita di inizio seduta su cui pesava loodierno del dividendo di otto blue chip: Banca Mediolanum, Banco BPM, Campari, CNH Industrial, Ferrari, Prysmian, Stellantis e Unicredit. Sul fronte delle materie prime, il prezzo del gas è tornato sotto la soglia dei 40 euro al megawattora, ovvero ai livelli pre-conflitto Russia-Ucraina. Sostanzialmente stabile invece il petrolio a 78,23 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si attesta a 186 punti base dopo che il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, ha ...

