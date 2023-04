Borsa | Milano chiude in calo - 0 | 75% | ma rialzo teorico 0 | 61%

La chiusura delladidi oggi Seduta grigia per le Borse europee, che attendono indicazioni dalle trimestrali dei colossi tech Usa per valutare le condizioni di salute dell'economia americana e, di ...Tra i best performers di, in evidenza Stellantis (+2,29%), Banco BPM (+2,22%), Tenaris (+2,18%) e Unicredit (+1,75%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su ERG , che chiude le ...Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente - 0,75%, archiviando la seduta a 27.537,07 punti. 24 - 04 - 2023 17:39

Chiusura negativa per Piazza Affari nel giorno dello stacco cedole doi alcuni titoli del paniere dell'indice Ftse Mib, che ha ceduto lo 0,75% a 27.537 punti. (ANSA) ...Borse europee fiacche nel finale, con gli indici Usa contrastati (Dow Jones +0,05%, Nasdaq -0,51%). Milano, con lo stacco cedole che persa per l'1,36% sull'indice Ftse Mib, cede lo 0,8%, con un rialzo ...