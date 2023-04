Borsa | Milano apre in deciso calo - 1 | 22%

, a differenza del resto d'Europa, ha perso lo 0,5% nelle ultime cinque sedute, nonostante il timido recupero di venerdi'. Oggi Piazza Affari risentira' dello stacco dei dividendi da parte di ...Avvio in deciso calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dell'1,22% a 27.407 punti. .Appiattita la performance del principale indice delladi, che passa di mano con un - 1,22%, a quota 27.407,7 in apertura. 24 - 04 - 2023 09:02

Borsa di Milano oggi 21 aprile: Ftse Mib in positivo, spread a 187 Money.it

Continuano vendite su Tim (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 apr - Partenza debole per le Borse europee. Sulle prime battute Parigi registra un calo dello 0,28%, Francoforte dello 0,19%, Amst ... I bancari sostengono i Ftse Mib: Banco Bpm +2,27% e Unicredit +1,93 ...