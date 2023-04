Borsa | Europa fiacca nel finale | Usa a 2 velocità | Milano - 0 | 8%

Seduta negativa per Piazza Affari , appesantita dalla distribuzione dei dividendi di alcune grandi società , mentre le altre Borse europee sono poco mosse, in attesa di conoscere le trimestrali dei ...Borse europee fiacche nel finale, con gli indici Usa contrastati (Dow Jones +0,05%, Nasdaq - 0,51%). Milano, con lo stacco cedole che persa per l'1,36% sull'indice Ftse Mib, cede lo 0,8%, con un ...... per l'Italia, anche l'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (Ogs): un progetto che riunisce 15 partner da tuttacon l'obiettivo di mettere a punto metodologie ...

Chiusura debole per le principali borse europee. Parigi ha ceduto lo 0,04% a 7.573 punti, Londra lo 0,02% a 7.912 punti, Francoforte lo 0,1% a 15.866 punti e Madrid lo 0,07% a 9.409 punti. (ANSA). (AN ...LVMH, il più grande gruppo di lusso al mondo, è diventato oggi l'undicesima società mondiale a maggior capitalizzazione e la prima società europea ...