Sul mercato valutario, le parole di Wunsch hanno spinto al rialzo l'euro, tornato sopra quota 1,10 dollari e passa di mano a 1,1022 da 1,0974 venerdi' in. La moneta unica vale anche 148,13 ...in frazionale rialzo per il rendimento del BTp decennale benchmark che ha archiviato la seduta al 4,36%, dal 4,35% del closing di venerdi' scorso. Cel 24 - 04 - 23 17:36:35 (0454) 5 NNNNLadelladi Milano di oggi Seduta grigia per le Borse europee, che attendono indicazioni dalle trimestrali dei colossi tech Usa per valutare le condizioni di salute dell'economia americana ...

Borsa: chiusura debole in Europa, Parigi -0,04%, Londra -0,02 ... Agenzia ANSA

Borse europee fiacche nel finale, con gli indici Usa contrastati (Dow Jones +0,05%, Nasdaq -0,51%). Milano, con lo stacco cedole che persa per l'1,36% sull'indice Ftse Mib, cede lo… Leggi ...La distribuzione del dividendo di 8 grandi titoli del Ftse Mib pesa, come previsto, sul listino milanese - Movimenti di Goldman Sachs nel capitale di Unicredit che mercoledì renderà nota la trimestral ...