Borsa | a Tokyo apertura in rialzo +0 | 22%

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ladiinizia la prima seduta della settimana in leggero aumento, seguendo i modesti guadagni a Wall Street, e in attesa delle indicazioni dalla stagione delle trimestrali societarie, in ...

riporta un modesto guadagno dello 0,31%, con 28.652,77 punti alle 04:50. 24 - 04 - 2023 04:50Indice Nikkey +0,24% a quota 28.631,78 all'apertura pomeridiana. 24 - 04 - 2023 05:38Ladiinizia la prima seduta della settimana in leggero aumento, seguendo i modesti guadagni a Wall Street, e in attesa delle indicazioni dalla stagione delle trimestrali societarie, in ...

Borsa: Tokyo avanza dello 0,31% alle 04:50 Teleborsa

Le Borse cinesi tornano agli scambi poco mosse: l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,01%, a 3.300,81 punti, mentre quello di Shenzhen segna una flessione dello 0,08%, a quota 2 ...La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in leggero aumento, seguendo i modesti guadagni a Wall Street, e in attesa delle indicazioni dalla stagione delle trimestrali societarie, in pa ...