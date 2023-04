Borrell | ' sul piano munizioni a Kiev restano ancora disaccordi'

secondo pilastro del piano munizioni per l'Ucraina ci sono ancora disaccordi, ma tutti capiscono ... Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Joseparrivando al consiglio ...Di Maio inviato Ue per il Golfo L'alto rappresentante dell'Unione Europea Josepindica Luigi Di Maio come inviato Ue per il Golfo, descrivendo l'ex ministro degli Esteri italiano come 'Il ...Per questo contosostegno a Di Maio per attutare la nostra partnership strategica con i partner del Golfo' , evidenzia. Dopo l'indicazione dell'Alto rappresentante dell'Ue adesso si è in ...

Borrell: “Di Maio miglior candidato per l'Ue nel Golfo”. La Lega: “Scelta vergognosa” Sky Tg24

È “il candidato più adatto”, ha spiegato l'Alto rappresentante per la politica estera. Tajani: "Non ha nulla a che vedere con questo governo. Sono scelte che non ci riguardano" ..."Sul secondo pilastro del piano munizioni per l'Ucraina ci sono ancora disaccordi, ma tutti capiscono che siamo in una situazione complicata e spero che entro pochi giorni si arrivi a un'intesa". (ANS ...