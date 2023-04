Borrell | Pechino ha preso distanze da suo ambasciatore a Parigi

... ha tagliato corto l'Alto rappresentante."Sulla Cina: come è noto, la mia visita" a"ha ... "Ma noi ci aspettiamo anche - ha ricordato- che la Cina agisca in difesa delle regole e delle ...... il governo francese ha dovuto convocare Lu Shaye al Quai d'Orsay, ea sua volta ha preso le distanze dal diplomatico: quel punto di vista era "personale".fuori tempo Lo stress test ...Una presa di distanza cheha accolto con favore: "È importante cheabbia preso la distanza dalle parole del suo ambasciatore in Francia", ha detto al termine del Consiglio affari ...

Le uscite dell’ambasciatore cinese in Francia riaprono le tensioni tra i governi europei e Pechino. Bruxelles va allo scontro proprio quando persino gli Usa con Janet Yellen stanno riaprendo al dialog ...Il diplomatico di stanza in Francia Lu Shaye mette in dubbio la sovranità delle repubbliche ex sovietiche, Pechino poi corregge: “Opinioni personali”. Ma la ...