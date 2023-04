(Di lunedì 24 aprile 2023) "Per sei mesi disi sonodimenticati, ora fanno ilil primo maggio dicendo che vogliono dire a chi va in piazza che loro si occupano di". Il segretario generale della Uil, ...

... ora fanno ilil primo maggio dicendo che vogliono dire a chi va in piazza che loro si occupano di lavoro". Il segretario generale della Uil, Pierpaolo, accusa il governo di fare "...Venerdì vedrà invece il segretario Uil, Pierpaolo. Al centro degli incontri i temi dell'... Oggi va in aula ilCutro, si parte con le dichiarazioni di voto. Schlein ha un moto di ...La riduzione del cuneo fiscale potrebbe essere inserita nelLavoro sul quale è a lavoro la ... Pierpoalo. Per la Cisl , il taglio del cuneo contributivo "sulle retribuzioni medio - ...

Bombardieri, 'il decreto sul lavoro è solo propaganda' La Prealpina

"Per sei mesi di lavoro si sonodimenticati, ora fanno il decreto il primo maggio dicendo che vogliono dire a chi va in piazza che loro si occupano di lavoro". (ANSA) ...Dal Mef arriva la conferma degli aumenti in busta paga già a maggio, annunciando la volontà di approvare il taglio del cuneo fiscale in tempi brevi.