Bollate | spacciava droga a Milano a bordo del proprio taxi | arrestato un 42enne

un tassista di Bollate, che nascondeva nella propria abitazione qualcosa come 1500 capsule di cocaina e 62mila euro in contanti: l'uomo, 42 anni, è finito in manette con l'accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga.

A bordo del suo taxi spacciava cocaina, contenuta in capsule da medicinali. Per questo un tassista italiano di 42 anni è stato arrestato. Nell'abitazione del tassista, a Bollate, nel Milanese, e in un altro luogo sono state trovate le sostanze stupefacenti.

Il 42enne aveva il «magazzino» nel suo alloggio a Bollate: sopra un armadio nascondeva 1.280 grammi di droga, un bilancino, una macchina incapsulatrice ...L’uomo era stato fermato in viale Brianza per un controllo all’auto. Nell’abitazione la Polizia ha trovato tutti i tipi di droga e un arsenale ...