Blogger russo ucciso | negata libertà su cauzione a Trepova

(Di lunedì 24 aprile 2023) E' accusata di aver compiuto l'attentato in cui è morto Tatarski La giustizia russa ha negato lasua Daria, la giovane arrestata per averVladen Tatarski, ilmorto in un’esplosione in un bar di San Pietroburgo.è stata accusata di aver compiuto l’attentato che il 2 aprile haTatarski, il cui vero nome era Maxim Fomin, consegnando aluna statuetta piena di esplosivo. Secondo gli inquirenti la ragazza lavorava per un gruppo filo-ucraino legato al leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, che è in carcere e ha negato qualsiasi collegamento. Dariaè accusata di terrorismo e dovrà restare in carcere almeno fino al 2 giugno. Il marito aveva ...

Kiev, 24 apr. - La giustizia russa ha negato la libertà su cauzione a Daria Trepova, la giovane arrestata per aver ucciso Vladen Tatarski, il blogger russo morto in un'esplosione in un bar di San Pietroburgo. Trepova è stata accusata di aver compiuto l'attentato che il 2 aprile ha ucciso Tatarski, il cui vero nome era Maxim Fomin,

