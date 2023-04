Bimbo dà un calcio all'aggressore e sfugge a rapimento. Cosa sappiamo del tentato sequestro a Roma

(Di lunedì 24 aprile 2023) Stava giocando nel giardino di casa in una giornata di sole quando improvvisamente un uomo lo ha afferrato tentando di trascinarlo via. " Mi ha preso, mi ha tirato per il braccio , mi stava portando ...

Bimbo dà un calcio all'aggressore e sfugge a rapimento Agenzia ANSA

Stava giocando nel giardino di casa in una giornata di sole quando improvvisamente un uomo lo ha afferrato tentando di trascinarlo via. "Mi ha preso, mi ha tirato per il braccio, mi stava portando ver ...Il bambino ha fornito un lucido racconto agli agenti del commissariato, ora impegnati a verificare la storia e ad acquisire elementi per rintracciare il presunto responsabile ...