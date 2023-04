Biblioteche scolastiche | domande fondo promozione della lettura 2023 fino al 2 maggio

(Di lunedì 24 aprile 2023)alle ore 12 del 2è possibile le scuole possono presentare domanda per aderire all'avviso finalizzato all’assegnazione delle risorse delper latutela evalorizzazione del patrimonio librario per l’anno. L'articolo .

... 100 disegnatori contro la Strega Rossa Libri - medicina alle famiglie e alledel quartiere Tamburi di Taranto, direttamente dalle mani dei pediatri e gratuitamente. Un ...... e alla fine non si sentirebbero disgustati dalla fellatio (alcunehanno libri che la incoraggiano - anche illustrati). Questo è l'obiettivo finale. Lavorando in tandem, c'è ...... che i genitori debbano sapere se i loro figli si identificano come transgender o che i libri con immagini sessuali esplicite debbano essere rimossi dalleed infine, volete ...

Fondo per la promozione della lettura, il bando per le biblioteche ... Orizzonte Scuola

Oggi, giornata internazionale della Terra, la biblioteca comunale ‘Battanini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole organizza uno swap party o festa del riuso. I bambini potranno scambiarsi giochi e li ...Sono ben 116mila i nuovi libri donati dagli editori italiani alle scuole. Grazie alla campagna #ioleggoperché, la grande iniziativa dell’Associazione italiana editori, con il coinvolgimento quasi di q ...